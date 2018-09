La corrupció adopta moltes formes, des del suborn al comerç d'influències o l'abús de funcions, i pot donar-se en diferents àmbits, encara que és cert que en la política ha trobat un gran "aliat" al llarg dels anys. Espanya és un clar exemple d'això, ja que segueixen apareixent nous casos, tot i els constants esforços anticorrupció de diverses formacions.

Per això, no sorprenen els resultats revelats per una recent enquesta del Eurobaròmetre , l'objectiu era mesurar els nivells de conscienciació dels ciutadans de la Unió Europea sobre aquesta problemàtica. I és que, davant la pregunta de si consideraven que la corrupció era un problema estès al país, el 94% dels espanyols van respondre de forma afirmativa. Un percentatge que, com mostra aquesta infografia de Statista, només és superat per Grècia. Això sí, la diferència entre els dos països es redueix a dos punts.

A l'extrem contrari es troben els països del nord d'Europa. Suècia, Dinamarca i Finlàndia van registrar les proporcions més baixes. Concretament, en el cas de danesos i finlandesos, només el 22% i el 21% respectivament, van considerar la corrupció alguna cosa comuna en els seus Estats. D'aquesta manera, es van situar a gairebé 50 punts per sota de la mitjana europea, que es va aproximar al 70% dels enquestats.

Font: Statista