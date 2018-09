Un equip de TEDAX de la Policia Nacional va desactivar dos artefactes explosius trobats en un habitatge de Linares. En entrar al domicili, els agents van trobar el cos sense vida del seu habitant que portava diversos dies mort per causes naturals, trobant diversos armers amb multitud d'armes al costat d'una granada de morter i una bomba d'aviació de més de 50 quilograms que es trobaven activats, amb el consegüent perill de detonació que, si no s'ha intervingut, aquests podrien haver causat una tragèdia entre el veïnat de la zona davant una deflagració accidental.

Veïns de la zona van alertar la Policia sobre la possible desaparició de una persona que portava diversos dies sense haver estat vista, mostrant la seva estranyesa per això unit al temor que podria haver mort.

Desplaçats fins a la zona, diversos agents del Grup d' Policia Judicial, amb l'ajuda dels bombers, van entrar en l'habitatge trobant el cos sense vida del supòsit desaparegut que portava diversos dies mort

per causes naturals.

NOMBROSES ARMES IN TERVENIDAS

En la inspecció ocular de l'habitatge, els agents van trobar diversos armers amb gran quantitat d'armes que es trobaven al costat d'una granada de morter i una bomba d'aviació de més de 50 quilograms; tots dos artefactes activats amb el consegüent perill d'explosió. Els investigadors van precintar l'habitatge realitzant un perímetre de seguretat procedint al desallotjament dels veïns, havent d'actuar un equip TEDAX procedint a la retirada dels esmentats artefactes que van ser fets explotar, controladament, en una zona allunyada de la població.

Els agents van intervenir a més dels artefactes explosius, 13 pistoles d'avantcàrrega (històriques), 14 revòlvers de diferents calibres, 12 pistoles del calibre 45 m / m, quatre rifles Mauser, 16 escopetes de calibres 12 i 24 ,

3 fusells, 1 CETME, 13 carrabines, un arc amb 16 fletxes, diverses mires telescòpiques i gran quantitat de munició.

Les armes trobades estan sent estudiades i investigada la procedència.