Els Mossos d'Esquadra van utilitzar identitats fictícies per fer seguiments a dirigents de partits constitucionalistes i posar en marxa campanyes de propaganda a favor de la independència.

Segons publica 'El Confidencial', uns 40 agents van aconseguir permís del Ministeri de l'Interior per tenir una identitat falsa. Oficialment, l'objectiu era aconseguir la infiltració dels agents en entorns hostils en el marc d'operacions d'intel·ligència. No obstant això, els comandaments del cos haurien aprofitat aquests nous DNI per recopilar informació sobre càrrecs polítics de partits de l'oposició i desplegar campanyes de comunicació a internet i xarxes socials que pretenien reforçar l'argumentari i les convocatòries del moviment independentista. < / span>

la Policia va descobrir aquesta artimañana dels Mossos en analitzar la trenta de caixes de documentació que els Mossos pretenien cremar en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), hores abans que el Govern apliqués l'article 155 i prengués el control del cos català.

Aquesta una de les peces que s'estan investigant, al costat d'altres com, per exemple, si els comandaments dels Mossos d'Esquadra van repartir telèfons mòbils entre les patrulles que van acudir als centres de votació el passat 1 d'octubre per canalitzar totes les ordres sobre l'operatiu. Segons 'El Mundo' aquestes converses, a diferència del que passa amb les mantingudes a través de la centraleta del Cos, no van quedar registrades.