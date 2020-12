El rodaje de la segunda temporada de la serie The Witcher parece tener algún tipo de maldición. Un mal de ojo del que no consiguen librarse. La serie ha tenido que detener su rodaje hasta en dos ocasiones más, al detectar casos positivos de coronavirus en los miembros del equipo de producción. E incluso en el propio equipo de interpretación, en actores con papel principal.

Fue la pasada semana, en el diario, cuando te comentábamos que, a todo lo anterior, se le sumaba ahora un abandono. El del actor Henry Cavill (El hombre de acero, Mission Impossible: Fallout) quien da vida al magnífico brujo Geralt de Rivia, que decía adiós, temporalmente, al proceso de producción de la serie The Witcher por una lesión muscular sufrida recientemente, durante el rodaje de una escena.

El 20 de diciembre se cumplía un año del estreno de la primera temporada de The Witcher. Una de las grandes producciones del momento se ha visto afectada de manera severa. Por lo que, después de un año, no tendremos a nuestra disposición los nuevos capítulos. Muchos nos comemos las uñas por su llegada, cosa que no hacíamos antes. Pero que cunda la tranquilidad. Porque Netflix es algo que sabe perfectamente. Y por las molestias, a cambio, nos ha hecho un regalo a los fans del brujo. Así son las tomas falsas de la primera temporada, que “desmontan” The Witcher.