The Stand vio la luz en televisión el pasado 17 de diciembre

Quizás ya sabías que The Stand, la novela del escritor Stephen King, iba a resurgir de nuevo en las medianas pantallas con una nueva adaptación. Nada que decir al respecto. No es nada raro. Muchos están de acuerdo en que, si en el pasado 2020 este hubiese sido el único estreno, estarían más que satisfechos. Una serie esperadísima, no solo por la comunidad fan de Stephen King.

Pero es lógico también que el dato sobre Stephen King se te hubiese escapado. Más en estos meses, con el gran aluvión de estrenos que han tenido lugar. Nosotros mismos, habiendo escrito de ella en el propio diario, casi la olvidamos. Un pecado, ¿no crees?

Pero, aunque aseguraban que el título de Stephen King vería la luz este año 2020, cada vez parecía menos probable. Teniendo en cuenta que había entrado diciembre, y aún no tenían fecha de estreno… parecía una difícil utopía que Stand viese la luz antes del ocaso de lo atípico. Y tras haberse puesto en duda el estreno, por sumarse la pandemia del coronavirus, algo que no entraba en los planes de nadie… por fin llegaría el ansiado día. Puesto que la miniserie The Stand comenzará a emitirse el próximo 3 de enero, en Starzplay.