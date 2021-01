Conoce The Beatles: Get Back, un rockumental de Peter Jackson

56 horas inéditas de vídeo filmadas por Michael Lindsay-Hogg (Let It Be, Frankie y las estrellas, The Rolling Stones Rock and Roll Circus), el hijo de la leyenda Orson Welles, en 1969. Y más de 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de Let It Be. Todo ello en manos del inmenso Peter Jackson, oscarizado en hasta tres ocasiones simultáneas: mejor guion adaptado, mejor director y mejor película en el año 2003, por El Señor de los Anillos: El retorno del Rey. Así es The Beatles: Get Back:

Documental que mostrará la cordialidad, la camaradería y el humor que reinaban durante la realización de Let It Be, el legendario álbum de estudio de los Beatles, y su último concierto en directo como grupo, la inolvidable actuación en la azotea de la calle Savile Row en Londres (FILMAFFINITY).