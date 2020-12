Revilla y Risto Mejide se enfrentan en TEM

En la última entrada del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el programa de las tardes de Cuatro presentado por Risto Mejide, ambos tuvieron un enfrentamiento. Ambos debatían sobre las restricciones que se iban a llevar a cabo en la hostelería por la situación actual de coronavirus. La conversación se vio torcida ya que al presidente no le gustaron para nada las insinuaciones del periodista, que estaba dando a entender que había colaborado para efectuar el cierre de la hostelería de la localidad.

Ante estas acusaciones, Revilla ha cambiado el tono y ha respondido tajantemente al periodista: “Es un error, yo no cierro nada, no tengo esa competencia. Yo no puedo cerrar nada, no está mi firma en ningún cierre. El cierre de los establecimientos lo hace Sanidad”. Risto no quedó contento con la explicación del presidente y en su programa siguieron insistiendo, a lo que Revilla arremetió de nuevo: “Esto se acabó (…) Risto, o me dejas acabar o cortamos esto”.