Para Christian Gálvez 2020 no ha sido el mejor año de su vida. Ha pasado por este terrible virus y lo ha superado. Los tribunales le han quitado Pasapalabra, uno de los más longevos de la televisión. Pero a cambio, le ha dado un nuevo proyecto en el que trabajar, una nueva novela y, sobre todo, más ilusión por vivir. 2021 lo va a comenzar en su hábitat, en la televisión. Va a dar las campanadas en Mediaset junto a Sandra Barneda, otro de los buques estrellas del grupo de comunicación. Será la segunda vez de Christian, que espera no equivocarse.

Pero para llegar hasta aquí, ha tenido que pasar por un duro proceso. No es fácil para nadie perder el trabajo de prácticamente una vida. Y que te quiten el programa que has estado presentando durante varios años no debe ser sencillo. Pero Christian es un superviviente nato. Se adapta a cualquier cosa. Y tras Pasapalabra, ha presentado otro concurso de corte similar. Pero también ha estado al frente de programas de otro contenido. En la televisión y presentando se desenvuelve como nadie. Pero también ha necesitado psicólogo. Vamos a ver cómo afronta Christian Gálvez las campanadas de Fin de Año y cómo ha sido su historia.