Estas Navidad, como todo lo que ha pasado en 2020, será diferente, rara y triste. Las restricciones por motivos sanitarios, el miedo al contagio, las estrecheces económicas…Lo vivido estos últimos doce meses nos dejará una huella en la conciencia, no hay lugar a duda, y eso se dejará notar en estas fiestas tan entrañables. Muchas personas, por diversos motivos, deberán pasar la Navidad lejos de los suyos. Y suena triste, y lo es, pero su única compañía en estos días será Netflix y sus series y documentales.

Mejor eso que nada, es evidente. Aunque no es un consuelo, podemos pensar que se trata de una ocasión de ponernos al día con todas esas series que siempre queremos ver y nunca vemos. La oferta en las plataformas en línea, incluida Netflix, es casi infinita. No nos queda más remedio que acotar un poco. Si te encantó The Walking Dead, la mítica serie de zombis y horror apocalíptico, aquí te van una serie de sugerencias más o menos parecidas, aunque ninguna tan genial. Al menos podrás decir que pasaste una Navidad entretenida.