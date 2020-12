La producción de las plataformas de vídeo bajo demanda no para. A falta de estrenos para los contados días de diciembre, siguen emitiendo anuncios de los proyectos venideros para el próximo año 2021. Como no, Netflix continúa en cabeza ante esta guerrilla por el liderazgo del mercado en streaming. Con Tribus de Europa, el futuro drama juvenil que llegará a su catálogo, te comunicábamos algo que no es ninguna novedad. Que las historias para dicho target derriban las barreras de la edad, y funcionan de manera tremenda. Élite o Delicadas y crueles son algunos ejemplos de la misma casa. Y hoy, como no podía ser de otra manera, Netflix es noticia de nuevo. Con una comedia, en vez de un drama, pero centrada en el mismo sector al que hacíamos referencia: Tú no eres especial.

Tú no eres especial, de Netflix, es su nuevo proyecto. Actualmente en fase de producción, esta nueva apuesta nacional por la comedia se rodará íntegramente en la Comunidad Foral de Navarra durante el próximo año. Si todo marcha según lo previsto, comenzarán a principios de 2021. Una serie creada por Estíbaliz Burgaleta. ¿Quieres conocerla?