LA PELEA DE TOM BRUSSE CON SU NOVIA SANDRA PICA EN LA CASA FUERTE

Foto: Mediaset

Tom Brusse y Sandra Pica han sido uno de los protagonistas indiscutibles de La casa fuerte. Entraron a este reality para demostrar que su relación iba en serio y que no era un montaje para alargar la popularidad tras pasar por La isla de las tentaciones. Sin embargo, las sospechas de una infidelidad por parte del francés han hecho bastante mella en la pareja desde el primer día de encierro.

El origen del enfado entre la pareja ha sido la fiesta de cumpleaños de Samira Jalil. La extronista de Mujeres y hombres y viceversa, con la que Tom estaba siendo acusado de haber tenido un rollo mientras comenzaba su relación con Sandra, iba a organizar una fiesta en La casa fuerte. Tom Brusse no quería perdérsela, pero su novia no quería asistir para no verse las caras con su rival.

El francés ni corto ni perezoso acudió a la fiesta de su supuesta amante. Cuando volvió a la habitación, Sandra le estaba esperando con la escopeta cargada…