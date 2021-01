Frank Cuesta es amenazado por unos cazadores

En uno de los programas de Frank Cuesta, este se cuela en una finca privada para poder grabar de cerca a unos jabalíes. Es entonces cuando se topa con los dueños de la finca, que se disponían a cazar. Cuando vieron a Frank le dijeron educadamente que tenía que irse de ahí ya que era peligroso y le podrían disparar sin querer. Fue entonces cuando el presentador adoptó otra postura totalmente inesperada.

No les pidió perdón por haberse colado en su finca privada, y por si no fuera poco les preguntó cómo era posible que estuvieran cazando crías de jabalí. Al recriminarles esto se produjo un enfrentamiento entre ambos. Los cazadores terminaron amenazándole, apuntando con su arma al presentador, sin duda un momento de riesgo… Menos mal que no dispararon.