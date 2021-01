La ausencia de Úrsula Corberó

Esto ha sido sin duda lo más sonado de esta fugaz vuelta de FoQ. La actriz catalana, una de los rostros más carismáticos de la serie, no pudo participar en los dos episodios por problemas de agenda. Corberó se encuentra rodando una nueva temporada de La casa de papel, la serie que la ha catapultado a la fama, y le fue imposible entrar en el elenco de FoQ. Una actriz muy solicitada, Corberó, que lamentó no poder estar junto a sus compañeros.

“Hoy se emite FoQ: El reencuentro. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram el día del estreno de FoQ. Pese a que ella no estuvo físicamente, sí que apareció de forma telemática Ruth, su personaje. No se le ve el pelo, ni se la oye. Simplemente, explica a través de unos whatsapp los motivos por los cuales no puede asistir a la boda de Yoli. Y es que este es el motivo por el cual los personajes de la serie vuelven a verse las caras: para asistir a la boda de una vieja amiga.