Los seguidores de la serie ‘FBI: Most Wanted’ están de enhorabuena: por fin se estrena su segunda temporada. Será en el canal Fox en España y después de que su lanzamiento, inicialmente planteado por CBS para otoño, se haya postergado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Si eres un fanático de la serie estarás más que contento, si todavía no la has visto y te gustan los dramas policíacos, ya tardas en ponerte al día con la primera temporada y engancharte con la segunda. Hoy en QUÉ! te contamos de qué va ‘FBI: Most Wanted’, por qué tiene tantos seguidores, su fecha de estreno y los nuevos personajes que entran en escena.