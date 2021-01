Netflix ha traído estrenos de todo tipo a su catálogo hasta en los últimos días del mes de diciembre. Aun cuando 2020 tenía los minutos contados. Una plataforma de vídeo bajo demanda verdaderamente comprometida con el usuario, desde el día de su creación. Fundada originalmente como una especie de videoclub, se consolida el día 29 de agosto de 1997, en Scotts Valley (California). Y, como es lógico, y según del país que seas, los títulos que más voz suelen tener son los americanos, y los nativos de tu propio país. ¿O es un mero prejuicio? Así lo demuestra Equinox, pero todo a su debido tiempo.

Pero Netflix también destaca por ser una plataforma que da voz, a veces en su injusta medida, a producciones de otros países. Por ejemplo, el pasado año y de manera reciente, llegó al catálogo el primer original de Egipto. Lo que ha supuesto el regreso de Oriente Medio a la oferta de Netflix, siendo la primera serie de terror hecha en el país. Efectivamente, estamos hablando de Paranormal.

Pero no todo se queda ahí. Quizás no sea la primera, pero en el 2020 también llegaron a Netflix producciones de los países nórdicos. Por ejemplo, el pasado 4 de noviembre, se estrenó en el catálogo de la plataforma la serie sueca Amor y Anarquía. Una comedia romántica creada por Lisa Langseth. Conocida por haber sido la responsable de la famosa Euphoria. Y no fue la única. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre llegó a nuestras pequeñas y medianas pantallas la serie danesa Equinox. Una nueva apuesta distribuida por Netflix. ¿Quieres conocer los secretos que esconde? Adelante.