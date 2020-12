El Cid: los errores históricos de Amazon Prime que no se le perdonan

¿El Cid, de Amazon Prime Video, es fiel a la historia real?

Fue hace unos meses cuando empezamos a conocer lo que nos aguardaría la nueva a puesta de Amazon Prime Video, a través de cada adelanto publicado. Hace unos meses también empezaron a surgir las polémicas, en relación con varios anacronismos. Por ejemplo, el primero fue cuando se mostró a Jaime Lorente, encarnando a El Cid, cuando empuña la espada. Puesto que compartía grandes similitudes con la Joyosa, el arma atribuida a Carlomagno. Como puedes ver en la imagen de más abajo.

Encontramos más anacronía en los pendones de las coronas de Castilla y León. Puesto que en la época no eran de esa manera. De hecho, el de León directamente nunca fue así. Y los poblados árabes que se muestran en cada tráiler, son demasiado modernos. Como dicen algunos, son demasiado…árabes para la época y la zona.

Pero El Cid, realmente es una serie documentada. En palabras de José Velasco: “Respetamos mucho la historia. Lo que sí hemos intentado hacer, aunque esto no es un documental sino una ficción y nos hemos tenido que inventar muchas cosas, es ser muy específicos con cómo era la historia y qué pasaba”. Continúa diciendo: “La realidad es que nos hemos permitido muchas licencias, sin duda, porque esto es una ficción. También se las permitió, y lo digo sin ningún rubor, El mio Cid, que cuando lo contrastas con hechos reales hay muchas cosas que no pasaron, como la jura de Santa Gadea por ejemplo. Lo que aspiramos es a recrear de una manera moderna y distinta, que le llegue igual a la gente que le llegó en su día el poema, las aventuras de este personaje. Eso sí, contando cosas que no se habían contado antes”.