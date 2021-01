Ana Rosa Quintana es una de las periodistas más reputadas a nivel nacional. Su programa, El programa de Ana Rosa, es líder de las mañanas cada día. Esto la ha convertido en la Reina de las mañanas de Telecinco, y sin duda no es para menos ya que siempre está al pie del cañón ofreciéndonos noticias de lo más exclusivas e informándonos. Su profesionalidad y decisión hacen que pueda llevar la voz cantante del programa y organizar todo el equipo de profesionales que la acompañan. Esto no quita que a veces haya relegado sus funciones a otros profesionales de confianza que se han convertido en su mano derecha en su ausencia o reforzando su trabajo. Seguro que hay ciertos compañeros que han estado fielmente a su lado que ya no recuerdas, pero para eso estamos nosotros, para recordártelo.

Si quieres saber cuales han sido las ‘mano derecha’ de Ana Rosa Quintana que ya no recuerdas, sigue leyendo, te resolvemos las dudas.