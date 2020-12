La PlayStation 5 ya lleva un tiempo en el mercado, y su lanzamiento ha provocado un shock en todo el planeta, donde se ha agotado rápidamente. Si eres uno de los privilegiados que ha podido hacerse con este terminal de última generación, sin embargo, habrás observado que la consola presenta algunos fallos que tienen bastante descontentos a los usuarios de PS5.

Después de un lanzamiento marcado por la pandemia del coronavirus y en el que se vio reducido el número de videoconsolas a la venta, los jugadores que ya la tienen en casa están comprobando que no es oro todo lo que reluce con el aparato de Sony.

No mola abrir tu consola, comenzar a jugar y empezar a recibir mensajes de errores totales, te hacen plantearte la idoneidad de haberte gastado esa pasta en algo ‘roto’, pero no te preocupes. Todos los problemas que a continuación te describimos son arreglables. En QUÉ! te contamos qué has de hacer para tener tu PS5 al máximo rendimiento.