Grandes juegos de Nintendo Switch a precios chiquitines

Llegan las fiestas y Nintendo ha aprovechado este periodo para poner en oferta muchos de sus juegos. Hay títulos desde menos de un euro hasta 5 euros muy interesantes para hacerte con ellos en tu Nintendo Switch. Vamos a tener desde el clásico Toki remozado, pasando por la novedad de Among Us e incluso el divertido juego de cartas UNO. Si lo tuyo son las aventuras indie de plataformas, con Child of Light te lo vas a pasar genial.

Y es que por menos de 5 euritos puedes hacerte con uno o con varios de estos interesantes títulos. Que quizás en otra época del año están algo más caros pero que ahora los puedes conseguir por muy poco dinero. Son juegos muy grandes y su precio es muy chiquitín. Además, Nintendo es de esas marcas que no suelen bajar demasiado sus precios. Así que ahora aprovecha que esta oportunidad no se presenta todos los días.

Hay juegos de todos los géneros. Aventuras, plataformas, aventuras gráficas, conducción e incluso ajedrez. El que no quiera hacerse con uno de estos títulos, lo va a la mentar en el futuro. Es la ocasión especial, así que date un capricho y compra alguno de estos títulos, o varios, que están baratitos. Todos para tu Nintendo Switch y todos de gran calidad. Veamos qué nos ofrecen las ofertas de navidad de Nintendo.