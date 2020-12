Neurotoxina

Esta ventaja de Cyberpunk 2077 ubicada en el árbol de sigilo hace que aumente el daño por veneno al doble. Pero puede ser muy inútil si no tienes ningún arma de veneno. Así pues, si te la pones por casualidad, ten en cuenta que no va a funcionar.

Así pues, habrás gastado 1 punto en algo que no tendrá uso si no tienes un arma que use veneno. Y estas armas suelen ser cuchillos o katanas y espadas. No suele ser habitual ver pistolas o rifles con este atributo.

En caso de que tengas un personaje orientado a la lucha cuerpo a cuerpo y dispones de esta habilidad, vas a causar un daño bárbaro. Pero si eres más de disparar desde lejos, mejor no te gastes el punto en esta ventaja.