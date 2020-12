Cómo ver la tele desde tu móvil: mejores formas de acceder al TDT

Así puedes ver la TDT en tu teléfono Android

En primer lugar, empezaremos con el sistema operativo de Google. Por regla general, es suficiente con ir a la Play Store y descargar alguna aplicación que te permita tener acceso a los canales que tiene la TDT en abierto.

Aunque esto no es tan fácil como suena, pues la mayoría de las emisoras no permiten el acceso si no es desde sus aplicaciones oficiales. Es por ello que la mayoría de las apps que ofrecen el acceso general a la TDT acaban por ser eliminadas. A pesar de ello, sí hay una app con la que puedes disfrutar de un magnífico servicio, su nombre es Tivify.