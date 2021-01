El precio de los AirPods Max

He aquí el problema de los AirPods Max, su excesivo precio. Vale que en el apartado acústico satisfará a los usuarios más exigentes, pero eso no justifica el excesivo coste del dispositivo de la firma con sede en Cupertino. Si tenemos en cuenta el hecho de que este precio del que hablamos es de 649 euros, resulta evidente que no cualquiera puede acceder a ellos.

Y claro, como ya resulta habitual en Apple, este precio tan inflado tan solo se debe a que es un producto de la marca de la manzana mordida. Aunque parezca algo que pocos vayan a comprar, es bien sabido que la marca tiene una gran legión de seguidores que no dudará en hacerse con su nuevo dispositivo, sin importar cuál sea su precio.

Pero lo que muchos deberían saber, es que moviéndonos en un rango de coste que esté entre los 300 y 400 euros, se pueden encontrar soluciones que son capaces de enfrentarse a los AirPods Max de Apple. Un ejemplo de ello, lo tenemos en modelos como los Sony WH-1000XM4 y los Bose 700. Estos tienen un apartado acústico que logra sorprender, y su presumen de la mejor cancelación de ruido.