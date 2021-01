Avances del Samsung Galaxy S21

¿Qué sabemos del Samsung Galaxy S21 a un mes de su presentación? Los nuevos avances filtrados sobre la línea de Samsung Galaxy S21 no se detienen ya que todo ha sido descubierto tanto de Samsung Galaxy S21 como del S21 Ultra y S21 PLUS y todo antes de su lanzamiento, el cual es el día 14 de enero. La recopilación de información proviene de distintas fuentes, junto con un sitio llamado “WinFuture” de Alemania y uno que otros foros de información distribuidos.

Samsung lanzará este 14 de enero dos versiones de este modelo Galaxy, los cuales son Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus, estos al ser distribuidos en EE. UU contendrán un procesador Qualcomm Snapdragon 888 y en cambio en otras partes del mundo contendrán el chipset Samsung exynos 2100 pero según algunas pruebas de rendimiento aun no oficiales, dictan que la potencia puede ser igual.

Según la fuente “WinFuture” los dos modelos no obtendrán soporte para microSD, pero si contendrán 8 GB de RAM y se podrá seleccionar entre 128 GB o 256 GB de la capacidad de almacenamiento. Proporcionará la versión 11 de Android con una interfaz grafica One UI 3.1 por lo que las pantallas serán totalmente planas no contendrán curvas en los bordes, aunque el Galaxy S21 Ultra si obtiene curvas.

En cuanto al nivel de fotografía, serán iguales en los dos dispositivos móviles, e irá acompañado de un sensor principal de 12 MP f/1.8, una lente ultra gran angular de f/2.2 con enfoque de 120 grados, y un sensor de 12 MP. Incluirá un teleobjetivo con acercamiento óptico con tres aumentos y un sensor de 64 MP y la cámara frontal solo tendrá 10 MP. Ambos smartphones saldrán a la venta solo con conexión 5G.