Cuando hacemos un regalo, lo primero que pensamos es en acertar. Pero hay muchas ideas en TikTok para hacer que este regalo sea especial. Todo comienza por el envoltorio. A la hora de envolver un regalo, la mayoría somos unos patos y al final acabamos arrugando todo el papel. Pero con estos trucos que dan algunas de las personas más habilidosas en la red social de vídeos china, no solo tendremos el mejor envoltorio realizado si no que también será el más original. Ya no te hagas problemas para poner papel de regalo, porque quedará de rechupete con estos consejos.

Lo imprescindible es que quede bonito, pero no todo el mundo es tan habilidoso con la gente de TikTok. Sin embargo, ponen todo su conocimiento en vídeos para que puedas hacerlo de forma fácil en tu casa. Si todavía estás envolviendo regalos, échale un vistazo a este recopilatorio con las formas más originales de envoltorios. Además, no solo vas a envolver de la mejor forma posible, sino que también vas a saber resolver algunos de los problemas más comunes.