Los cargadores inalámbricos son cada vez más comunes, por ello hoy vamos a ver todo lo que no te cuentan de ellos. Es un proceso simple, ya que con la carga inalámbrica no necesitamos cable alguno para cargar nuestro teléfono, únicamente basta con apoyarlo en el cargador para que su batería se cargue. Claro que no todos los dispositivos móviles permiten esta función, normalmente es inherente a dispositivos de gama alta de las grandes compañías, y por supuesto tendremos que comprarlo aparte. En este artículo vamos a ver también algunos cargadores inalámbricos de muy buena calidad.

La carga inalámbrica puede ser muy útil, pero esconde varios secretos que no nos suelen contar. El principal, revelado por un análisis de la eficiencia de la carga inalámbrica, es que con este tipo de carga se desperdicia mucha más energía que con la normal.

El Wireless Power Consortium es un consorcio de tecnología multinacional cuya misión es crear y promover la adopción en el mercado de sus estándares de interfaz Qi, Ki Cordless Kitchen y Qi Medium Power para la carga inductiva, que es la carga inalámbrica para nosotros los mortales. Este consorcio avisó ya hace tiempo de la ineficiencia de los sistemas de carga inalámbrica, pero un nuevo estudio deja claro que se utiliza casi un 50% más de energía al cargar el móvil con un cargador inalámbrico que con uno de toda la vida.