Abre sus puertas en el centro de Madrid el primer wellness urbano responsable y con valores, que ofrece los mejores rituales, faciales y corporales del momento: Six Harmonies Spa.

Todos los tratamientos trabajan la energía y la paz interior, paso previo a la belleza exterior: el objetivo es que el cliente se sienta como en casa, reconecte consigo mismo y consiga la armonía a través de un viaje sensorial.

Sus instalaciones incluyen zona de bienestar con siete cabinas, sauna, salón de manicura y pedicura, bar (Glow Lounge) y un concept store en el que adquirir exclusivos productos del mundo con la misma filosofía.

Si algo hemos aprendido este fatídico año es que el ritmo frenético de la gran ciudad resulta insostenible. Cuando hemos podido frenar, nos hemos dado cuenta del poco tiempo que dedicamos habitualmente a nosotros mismos; y eso, a la larga, pasa factura. Necesitamos cuidarnos por fuera, pero también por dentro: escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente y conseguir que ambos se sincronicen. Con esta certeza por bandera, acaba de abrir en el centro de Madrid –a pocos metros de la Puerta de Alcalá– el espacio de bienestar Six Harmonies Spa: un concepto de lujo sostenible absolutamente inédito en la ciudad que reúne los mejores tratamientos internacionales disponibles en la actualidad (faciales y corporales), zonas diseñadas para la desconexión y una atención al cliente de cinco estrellas.

Su impulsora y artífice es la joven empresaria de origen parisino Elodie Doral, quien, inspirada en sus múltiples viajes por todo el mundo, ha conseguido reunir en Madrid lo mejor que existe en la actualidad en el mundo del bienestar. Defensora de un estilo de vida equilibrado y conocedora del estrés que sufren hoy en día en particular las madres trabajadoras, une en un mismo espacio todos los tratamientos que, hasta ahora, había que encontrar en diferentes puntos de la ciudad. Para ello, se ha rodeado de un equipo de terapeutas especializadas en diferentes disciplinas, auténticas “chamanas” que cuidan de los clientes a través de rituales y tratamientos para realzar la belleza, mimar ese templo que es el cuerpo y ayudar a sanar allí donde hay una necesidad: aliviar el estrés o la tristeza, recargar la energía, mejorar el estado de la piel, etc. En Six Harmonies se crean momentos mágicos para encontrarse a sí mismo a través de experiencias sensoriales en las que se emplean aceites esenciales de aromaterapia, piedras volcánicas y cuencos tibetanos.

Seis valores: un estilo de vida

La teoría de las seis armonías tiene su origen en la sabiduría oriental y afirma que para conseguir un estado de verdadero bienestar debemos alcanzar el equilibrio entre lo físico y lo psíquico: la meditación es tan importante como el entrenamiento corporal. Six Harmonies ha reinterpretado esta filosofía y la ha aplicado en la base del proyecto. En palabras de Elodie, «Los seis valores que cimientan Six Harmonies son la honestidad, el respeto por la naturaleza, el optimismo, la gratitud, la fidelidad y la individualidad: es muy importante personalizar los tratamientos según las necesidades de cada cliente, y conocerlo para ayudarlo a conseguir sus objetivos». «Six Harmonies funciona como un club, pero los clientes no pagan cuota –continúa–. Cada uno cuenta con una ficha personal en la que se van registrando sus gustos y preferencias; se les invitará a eventos, charlas y talleres, de forma que se establezca una relación de absoluta confianza».

Desde que se entra en Six Harmonies, todo invita a bajar el ritmo. El espacio, de cuidadísima estética –con el sello del estudio de interiorismo Il Mio Design–, se ha vestido de madera natural, piedra y ladrillo vistos, mármol, latón envejecido y telas etéreas como el lino, en una paleta de color entre lo industrial y lo orgánico. Su zona wellness cuenta con siete cabinas –una de ellas, doble– donde el cliente puede elegir la música de fondo (blues, jazz, tribal…).

Masajes y tratamientos

Su carta de masajes (desde 75 €/ 50 min) incluye el Six Harmonies Signature, el relajante CBD Oil, el De-stress tejido profundo y el tailandés, además del masaje en pareja. Además, ofrece la bioestimulación Humantecar (60 €/ 50 min), un avanzado sistema estimulador electromagnético de la microcirculación que permite tonificar, reafirmar y eliminar acumulación de líquidos y ayuda a recuperar el equilibrio.

En cuanto a los tratamientos faciales (desde 80 €/ 50 min), disponibles tanto para hombres como para mujeres y completamente adaptados a las necesidades que se detecten, están diseñados para mejorar pieles sensibles o reactivas, pieles mixtas o problemas de acné o manchas de la piel y aportar hidratación. Además, se ofrecen diferentes tratamientos de limpieza profunda y antiedad que se personalizan mediante radiofrecuencia, microcorrientes, corriente galvánica o máscaras de terapia de luz.

Mani-pedi y sauna

Los clientes pueden disfrutar también de la sauna finlandesa o de infrarrojos –bien a través del ritual estrella Detox & Glow, bien a través de sesiones individuales–, con la que se obtienen muchos beneficios: elimina toxinas, activa el sistema inmunitario, mejora la circulación, activa el colágeno, reduce el estrés, etc. Hay incluso una propuesta diseñada para aliviar las molestias derivadas del jet lag (120 €/ 90 min).

La nail station se ha diseñado para disfrutar al máximo el momento: cada puesto cuenta con pantalla de televisión y auriculares de JVC para evadirse durante la sesión disfrutando de un documental interesante (sobre yoga, meditación, alimentación saludable, etc.). Hay varias opciones, desde la manicura exprés (en seco, con limado y esmalte, 20 €/ 25 min) hasta la Signature Spa, (45 €/ 60 min), todo ello mientras se disfruta de un masaje de cabeza y hombros para liberar tensión y estrés. Para mimar los pies, hay dos tratamientos: el completo y el que añade un extra de mascarilla hidratante y masaje en la cabeza (45 €/ 70 min), que incluyen exfoliaciones naturales y mezclas florales terapéuticas.

Relax en su Lounge

No podía faltar una zona en la que hacer tiempo, esperar a una amiga o simplemente disfrutar en soledad del momento de relajación obtenido tras los tratamientos: en el estiloso Glow Lounge hay disponible una selección de bebidas pensadas para combinar con el estado anímico del cliente. La carta está compuesta por vinos orgánicos, cócteles botánicos, cafés By Lavazza Tierra y tés e infusiones artesanales.

Junto al Glow Lounge, se encuentra Nomad Concept Store, pequeño córner del mundo donde se expone una selección de productos exclusivos y en línea con los valores de Six Harmonies. Entre las marcas disponibles, las mismas en las que se confía para los diferentes rituales, se encuentran la codiciada Augustinus Bader –líder en investigación con células madre– y Esse Probiotics –con fórmulas antienvejecimiento basadas en los probióticos–. Six Harmonies, además, se puede regalar: es posible elegir un bono por el importe deseado (de 30 a 500 €) y su equipo de expertos se encargará de recomendarle el tratamiento más adecuado.