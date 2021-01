El festival, que celebra su vigesimosegunda edición en Burgos del 8 al 17 de enero, programa el montaje de debut de #Juana Dolores#, * Massa diva per a un moviment assembleari *, que exhibe el dolor del individuo frente a la comunidad, así como dos trabajos fruto de la colaboración de artistas y colectivos: Lo pequeño, de Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, e It don’t worry me, de Atresbandes y Bertrand Lesca & Nasi Voutsas.

Rayuela Producciones Teatrales pondrá en escena Fake, una pieza multidisciplinar que muestra una imagen del mundo analizado desde la óptica de los videojuegos; Ensalle acercará Antes de que llegue la bestia, en la que ahonda en el modo en que está construido el sistema y el modo de relacionarse con él, mientras que el creador Xavier Bobés propone el encuentro entre una pieza escultórica, un manipulador de objetos y un músico en Corpus.

El Teatro Principal, el Fórum Evolución Burgos y el Centro Cultural Cordón son los espacios que acogerán las 14 representaciones, que este año no irán acompañadas de los encuentros con artistas para garantizar la plena seguridad y el cumplimiento de los protocolos frente al Covid.

El Festival Escena Abierta de Burgos profundizará en su vigésimo segunda edición en la esencia y la singularidad de la comunicación teatral que se establece en un espacio escénico mediante la exploración de todas las fuentes de expresión, no solo las tecnológicas. Para ello, esta consolidada cita cultural, que se celebrará del 8 al 17 de enero, programa seis montajes que mostrarán, en 14 representaciones, la diversidad escénica actual con el foco puesto en la diversidad y riqueza de los lenguajes que se emplean en la creación teatral.

Para construir esta propuesta, que nace del equilibrio que las artes escénicas deben mantener entre su propia especificidad y el uso de la nueva tecnología, Escena Abierta ha diseñado una programación que arrancará el día 8 en el Teatro Principal con Fake, de Rayuela Producciones Teatrales, una pieza multidisciplinar que muestra cómo es el mundo cuando se escruta desde la óptica de los videojuegos. Este trabajo, dirigido especialmente al público joven y concebido por Nina Reglero y Carlos Nuevo, es una pieza escénica a caballo entre el teatro político, documental y la performance multimedia.

Juana Dolores

La compañía vallisoletana repite el día 9 a la misma hora y en el mismo espacio, y una hora antes, a las 19.00h, el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos del Fórum Evolución Burgos recibe a #Juana Dolores# y su * massa diva per a un moviment assembleari *, su primera pieza teatral, producida por Antic Teatre en Barcelona y que define como un “solo performativo contra la idea de estado-nación desde el desarraigo”. La propuesta parte de la descontextualización de la ideología, la simbología y la terminología marxistas-leninistas y exhibe el dolor del individuo frente a la comunidad como un deseo de ser sexualizado socialmente y culturalmente, como una confesión, como una declaración de amor. Concebida para mayores de 18 años, podrá disfrutarse de nuevo el domingo 10 de enero a las 19.00 horas en el mismo escenario.

Los días 11 y 12 será el turno de la compañía Ensalle y Antes de que llegue la bestia, que se pondrá en escena en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos a las 20.00 horas. El último trabajo de esta compañía, asentada en Vigo, se enmarca en el contexto de Canchales, una iniciativa de investigación escénica que promueve desde 2016 en la que invitan a artistas de la escena contemporánea a participar de sus procesos de creación. Antes de que llegue la bestia, que se detiene en el contexto sociopolítico actual y la construcción del sistema para profundizar en el modo en que nos relacionamos con él, cuenta con la colaboración del colectivo audiovisual Terrorismo de autor, del iluminador y director técnico Antoine Forgeron y del bailarín y creador Sergi Fäustino.

Propuestas para el fin de semana

Cultural Cordón acogerá, los días 13 y 14 a las 20. 00 horas, el montaje Lo pequeño, que ha unido a Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Pont de Palol para poner en escena una producción para todos los públicos en la que tres personas extrañas preparan algo parecido a pequeños espectáculos entre el musical y una trama de suspense absurda. Esta creación, estrenada en 2018, es como el juego “como si”: como si se inventan canciones, como si juegan a adivinar lo que el otro piensa, como si pudieran convertirse en cualquier cosa… todo ello sin miedo al ridículo y en un acto de creación política para todos los públicos.

El Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos albergará, el viernes 15 y el sábado 16 a las 20.00 horas, la puesta en escena de It don´t worry me, proyecto impulsado por dos colectivos de artes escénicas: Atresbandes, compañía establecida en Barcelona, y el colectivo formado por Bertrand Lesca y Nasi Voutsas, que desde un teatro basado en el juego actoral abordan temas como las desigualdades entre países de la Unión Europea o el choque entre Oriente y Occidente. De su unión ha nacido It don´t worry me, un juego escénico en forma de espiral que sirve para bucear en temas como la corrección política en el mundo del arte.

Encuentros con artistas

Cuatro son las representaciones que Escena Abierta programa en el Teatro Principal del montaje Corpus, de Xavier Bobés, los días 16 y 17 a las 13.00 y a las 18.00 horas. Esta propuesta, coproducida por el Auditori de Barcelona y Los Teatros del Canal de Madrid, es un espectáculo-concierto que presenta un encuentro entre una pieza escultórica, un manipulador de objetos y un músico con el fin de hacer un viaje entre un hombre y su forma, todo ello aderezado con música de Evaristo Felice dall’Abaco, Orlando Gibbons (1583-1625) y Frances Bartlett.

El Festival, que este año ha optado por suspender los encuentros con los artistas posteriores a algunas funciones, invita a su público fiel a acompañarle de nuevo en esta XXII edición y espera dar la bienvenida a todos aquellos nuevos espectadores que quieran disfrutar de su cartel.

Venta de entradas

Las entradas para la XXII edición de Escena Abierta, que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad de Burgos y la Fundación Caja de Burgos, saldrán a la venta con un precio de diez euros. Los abonos, con un 30% de descuento sobre ese precio, podrán adquirirse en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal y Cultural Cordón hasta el viernes 8 de enero de 2021.

Asimismo, se podrán comprar entradas sueltas a través de Internet (en el Servicio de Tele Entradas de la Fundación Caja de Burgos hasta 15 minutos antes del comienzo de la función; en www.aytoburgos.es, www.cajadeburgos.com/teleentradas y www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla), que deberán imprimirse por el comprador o bien descargase en el teléfono móvil o “tablet”. Y como es habitual, podrán adquirirse en las taquillas del Teatro Principal (todos los días de 18.00 a 21.00 horas salvo el 24 y 31 de diciembre, el 5 de enero y los domingos y festivos y una hora antes del comienzo de cada función en el propio Teatro Principal); en las de la Casa de Cultura de Gamonal (todos los días de 18.00 a 21.00 horas con las mismas salvedades que el Principal); en el Fórum Evolución Burgos (solo entradas para el espectáculo del día desde una hora antes del comienzo de la función); en Cultural Cordón (de martes a sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas), y en el Centro de Arte de Caja de Burgos (de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados de 11.00 a 14.30 y de 17.30 a 21.00 horas y domingos y festivos de 11.00 a 14.30 horas). Siguiendo los protocolos de seguridad, las localidades adyacentes, que han de ser ocupadas por personas convivientes, se venden de forma conjunta e indivisible.

Además, la apertura de puertas se hará 30 minutos antes del comienzo del espectáculo con el fin de que el público disponga de tiempo para evitar aglomeraciones en la entrada y es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y la limpieza de manos a la entrada con gel hidroalcohólico. El público habrá de permanecer en su localidad, salvo necesidad urgente, de modo que no se podrá deambular por las zonas de uso común salvo para la entrada y salida del recinto o uso de los servicios, y la salida se realizará de forma escalonada y ordenada.