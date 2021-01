En los últimos días, el término rave ha salido a la luz de nuevo por ser noticia respecto al coronavirus. Antes de la pandemia y como se ha visto alguna veces ahora también, miles de jóvenes asisten a este tipo de fiestas que suponen una alternativa al ocio nocturno que se ofrece en las ciudades. Te vamos a presentar las claves para comprender este tipo de eventos un poco mejor.

El origen de este tipo de fiestas se remonta a la celebración de fiestas clandestinas que surgen como respuesta a la restricción de horarios para espectáculos nocturnos en algunos países de Europa. Esto por ejemplo ha ocurrido en países como Inglaterra y Holanda, a finales de la década de los 80. Los aficionados a estas fiestas se daban cita en fábricas y locales abandonados situados a las afueras de la ciudad, para escuchar y bailar música techno, house, etc…

Origen de la rave

A pesar del carácter secreto de estas convocatorias, en muchas ocasiones la policía descubría el lugar, desalojaba al público y detenía a los organizadores. La aparición en los 90 de la música trance, garaje, jungle, drum and base y otros estilos hace que estas celebraciones se empiecen a conocer por el nombre de raves (en inglés, rave significa delirar o desvariar).

Muchas veces a estos eventos suelen acudir prestigiosos disc-jockeys americanos o europeos, además de los pinchadiscos locales. En España, los rave nunca han tenido éxito, ya que en nuestro país no ha habido grandes problemas con los horarios nocturnos; la ruta del bakalao, espárrago rock, festimad, etcétera, son una buena muestra de ello. Actualmente, una rave es legal y se convocan como festivales organizados en la mayoría de los países europeos.

Concepto

Una rave es por definición una fiesta en un sitio ilegal y clandestino. Sin embargo, a veces se celebran en sitios alquilados o que pertenecen a alguien que ha dado autorización. La elección del entorno depende de las posibilidades e imaginación de los organizadores.

Existen raves urbanas, en las que se busca un sitio próximo a la ciudad: una fábrica, un aparcamiento o un túnel. También podemos encontrar raves en sitios en plena naturaleza: lagos, ríos, bosques, playas….Eso sí, se suelen organizar en lugares escondidos, a veces de difícil acceso y en los que no se moleste a nadie.

Música y público de una rave

En la mayoría de las raves se escucha música electrónica: techno, house, trance, drum & bass…Sin embargo esto no tiene porqué ser así, podemos encontrar fiestas de reggae o incluso de punk. Sólo depende de los gustos y preferencias del público asistente.

En lo que se refiere al público, este suele ser un público principalmente joven, de 20 a 30 años. Dependiendo del tipo de música irá un tipo de gente u otro. Normalmente los llamados raveros suelen ser muy fieles y asistir a este tipo de eventos siempre que pueden.

Filosofía

Existen varias reglas que en la mayoría de raves se suelen cumplir. Una de ellas es que, por supuesto, no se cobra entrada. También en una rave cada uno lleva lo que piensa consumir y si hay algún conflicto, se resuelve de forma pacífica y así se evita la presencia de las autoridades.

Por último, cuando termina el evento se recoge la basura generada con la intención de que todo quede como estaba. Paz, amor, unidad y respeto son los cuatro ideales considerados como los elementos claves de las raves.

Tipos

En comparación con otros países, en España las autoridades suelen ser bastante permisivas, mientras no haya problemas y el entorno quede en condiciones aceptables. Por lo que si te encuentres alguna, lo más probable es que no ocurra nada con la policía.

En lo que se refiere a los tipos, las raves se clasifican normalmente en función del tipo de música que en ellas se baila: techno, trance, drum & bass… De unas a otras varía mucho la estética, la filosofía y el tipo de gente que asiste.

La música electrónica goza de un protagonismo especial en este tipo de eventos. Igualmente, no son fiestas única y exclusivamente de techno. Perfectamente se podría escuchar trance, house, incluso reggae o punk. Lo que sí que tienes que tener claro que es que la música comercial no va a sonar en una rave. En cierto modo, porque no tendría sentido organizar una fiesta de estas características, al margen de lo previamente estipulado, para escuchar la misma canción que ponen en la discoteca de moda.

Estética y consumo de drogas

La estética depende del tipo de música y de la imaginación de los asistentes. En algunas, se busca una estética oscura y urbana: con grafittis, focos, laser e incluso máquinas de humo. En otras, como las tranceras, se utiliza una estética mucho más psicodélica y divertida: luces negras y telas pintadas con fluor. Para que te hagas una idea, se decora de una forma muy parecida al mundo recreado por James Cameron en la película Avatar.

En cuanto al uso de sustancias ilegales, normalmente se asocian este tipo de eventos al consumo de drogas, pero no tiene porqué. Como todo en la vida depende de las personas y de sus propias elecciones, no del lugar o de la música que escuchen.