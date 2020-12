Hiato se refiere a las vocales adyacentes en sílabas adyacentes (inglés preempt, coopération, reinvent), que muchos idiomas evitan. En griego antiguo, el hiato generalmente se reemplaza elidiendo una de las vocales, contrayendo las vocales en una sola vocal o separándolas con un deslizamiento.

HIATO

Todos los idiomas prefieren las sílabas con inicio (Jakobson 1962: 526, paceBreen y Pensalfini 1999), es decir, sílabas que comienzan con consonantes. Pero varios factores conspiran para producir sílabas sin comienzo; cuando un programa de estudios sin comienzo.

En fonología, hiato (inglés: / haɪˈeɪtəs /; latín: [hɪˈaːtʊs] “boquiabierto”) o diéresis (/ daɪˈɛrɨsɨs / o / daɪˈɪərɨsɨs /, del griego antiguo διαίρεσις diaíresis “división”) se refiere a dos sonidos vocales que ocurren en sílabas adyacentes, sin consonante intermedia. Cuando dos sonidos de vocales adyacentes ocurren en la misma sílaba, el resultado se describe en cambio como un diptongo.

Las palabras en inglés hiato y diéresis en sí contienen un hiato entre la primera y la segunda sílabas.

Algunas lenguas no tienen diptongos, excepto opcionalmente en el habla rápida, o tienen un número limitado de diptongos pero también numerosas secuencias de vocales que no pueden formar diptongos y, por tanto, aparecen en hiato.

Este es el caso del japonés, las lenguas bantúes como el suajili y el zulú, y las lenguas polinesias como el hawaiano y el maorí. Los ejemplos extremos son el japonés aoi ‘azul / verde’, el swahili eua ‘purificar’ y el hawaiano aea ‘levantarse’, todos los cuales son de tres sílabas.

Muchos idiomas no permiten o restringen el hiato, evitándolo ya sea eliminando o asimilando la vocal, o agregando una consonante extra.

HIATO EN PROSODIA

Una ruptura en el sonido entre dos vocales que ocurren juntas sin una consonante intermedia, ambas vocales están claramente enunciadas. Las dos vocales pueden estar dentro de una palabra, como en las palabras Vienna e ingenuo, o las vocales final e inicial de dos palabras sucesivas, como en las frases “verlo” y “entrar”.

Hiato es lo opuesto a elisión, la disminución o difuminación de la segunda vocal; también es distinto de la diptongación, en la que las vocales se mezclan para formar un sonido.

Sonidos que ocurren en sílabas adyacentes, sin consonante intermedia. Cuando dos sonidos de vocales adyacentes ocurren en la misma sílaba, el resultado es una sinéresis.

EVITACIÓN

Muchos idiomas prohíben o restringen el hiato y lo evitan eliminando o asimilando la vocal o agregando una consonante adicional.

EPÉNTESIS

Puede añadirse una consonante entre vocales (epéntesis) para evitar hiatos; que suele ser una semivocal o glotal, pero también se pueden utilizar todo tipo de otras consonantes, según el idioma y la calidad de las dos vocales adyacentes.

Por ejemplo, algunos dialectos no róticos del inglés a menudo insertan / r / para evitar un hiato después de vocales que no son de final de palabra alta o, en ocasiones, de final de morfema.

CONTRACCIÓN

En la poesía griega y latina, generalmente se evita la pausa, aunque ocurre en muchos autores bajo ciertas reglas, con diversos grados de licencia poética. El hiato puede evitarse mediante la elisión de una vocal final, ocasionalmente prodelision (elisión de vocal inicial) y synizesis (pronunciación de dos vocales como una sin un cambio en la ortografía).

DIÉRESIS

En holandés y francés, la segunda de dos vocales en hiato se marca con una diéresis (o tréma); ese uso se ve ocasionalmente en inglés (como coöperate, daïs y reëlect) pero nunca ha sido común, y durante el último siglo, su uso en tales palabras se ha eliminado o reemplazado por el uso de un guión, excepto en muy pocas publicaciones , en particular The New Yorker.

Sin embargo, todavía es común en préstamos como ingenuo y Noël y en los nombres propios Zoë y Chloë.

OTRAS MANERAS

En alemán, la pausa entre monoftongos se escribe generalmente con una h intercalada, como en ziehen [ˈtsiː.ən] “tirar”; drohen [ˈdʁoː.ən] “amenazar”. En unas pocas palabras (como ziehen), la h representa una consonante que se ha silenciado, pero en la mayoría de los casos, se agregó más tarde simplemente para indicar el final de la raíz.

De manera similar, en gaélico escocés, el hiato está escrito por varios dígrafos:

bh, dh, gh, mh, th; algunos ejemplos incluyen abhainn [ˈa.ɪɲ] “río”; latha [ˈl̪ˠa.ə] “día”; cumha [ˈkʰũ.ə] “condición”. La convención se remonta a la antigua tradición de los escribas irlandeses, pero se aplica de manera más consistente en gaélico escocés: torno (> latha). Sin embargo, el hiato en el irlandés antiguo estaba generalmente implícito en ciertos dígrafos de vocales óe (> adha), ua (> ogha).

CORRECCIÓN

La corrección es el acortamiento de una vocal larga antes de una vocal corta en hiato.

