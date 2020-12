El sociograma es una técnica de análisis de datos que concentra su atención el la forma en que se establecen los vínculos sociales dentro de un grupo cualquiera. Un vínculo social es un conjunto de relaciones sociales que se establecen entre dos o más individuos, que en conjunto, da como resultado un grupo de interacción social. Es decir, cuando varios miembros establecen vínculos sociales entre ellos, formando un pequeño grupo social, y el lugar específico que ocupa un miembro ya sea en relación al grupo de interacción o al grupo en general se le conoce como posición social.

De esta manera, al aplicar un también denominado Test Sociométrico en un grupo escolar, el docente puede tener conocimiento de la forma en que el grupo se relaciona socialmente entre sí. Además de los beneficios y las repercusiones que esta interacción tiene en cada uno de los niños de manera individual. Esto es de gran utilidad en el trabajo dentro del grupo, ya que muchas veces el grado de integración de un niño influye directamente en su rendimiento.

Utilidad del sociograma

Como resultado de la aplicación del sociograma, el docente puede detectar a los niños que son rechazados por el grupo, o que presentan dificultades para integrarse tanto en las actividades como en momentos de juego. Reconoce a los niños que funcionan como líderes, es decir, los más aceptados y que poseen mayor influencia en el grupo. Esto representa una ventaja para orientar al grupo positivamente, auxiliar a aquellos que presenten dificultades, etc…

Detecta los diferentes grupos de interacción social, y con ello, descubre la presencia de bandos dentro del grupo. Conviene aplicar este test al inicio del ciclo para detectar a tiempo dificultades sociales. Y al final de un tiempo estimado de trabajo para observar resultados, por ejemplo, al terminar el ciclo escolar. En el caso de los primeros grados, es mejor dar un tiempo considerable para que los niños se conozcan y se observe un resultado más fiel.

Procedimiento del sociograma

Para obtener la información necesaria, se requiere la aplicación de un cuestionario sencillo al grupo. En este, los niños eligirán a uno de sus compañeros dependiendo de la pregunta planteada. Generalmente, se aplican 3 preguntas que indican al docente quiénes son los líderes de aceptación en juego y en trabajo escolar, así como el más rechazado del grupo. Aunque puede tener otras aplicaciones.

Las preguntas utilizadas comúnmente en el sociograma son las siguientes aunque pueden adaptarse al nivel de cada grupo. ¿Con quién de tus compañeros te gusta jugar?, ¿De tus compañeros con quién te gusta trabajar en equipo?, ¿Con quién de tus compañeros no te gusta juntarte? Se pueden también aplicar dos preguntas, una para saber con quién no trabaja y otra para saber con quién no juega.

Es importante señalar a los niños que sus respuestas deben ser secretas, y que a ninguno de sus compañeros deben decirle que será seleccionado para determinada pregunta. Esto es con el fin de obtener una mayor confiabilidad en los resultados. De ser posible, es preferente aplicar cada cuestionario de manera individual. Cada pregunta debe ser contestada sólo con un nombre, no puede haber más de dos niños para responder una pregunta. Tampoco son válidas respuestas como mis amigos o los que me caen bien. De esta manera, no es válida la elección de un niño perteneciente a otro grupo, como al hermano por ejemplo. Es decir, debe especificarse el nombre del niño seleccionado dentro del sociograma.

Tratamiento de los datos

Las respuestas de los niños deben ser registradas en una lista, utilizando los números de lista como referente. A un lado de cada nombre en la lista, deben colocarse los números de cada niño que lo haya elegido. Debe realizarse una lista por cada pregunta planteada para comprender bien el sociograma.

Una vez registrados todos los datos, es fácilmente observable desde las listas quién es el alumno, o los alumnos, más aceptados y/o más rechazados por el grupo. Sin embargo, conviene realizar una gráfica que permita ver de una manera más práctica y directa los resultados obtenidos. Con esto, seguro que puedes sacar mucha más información y mejor esquematizada. De esta manera, con el sociograma no dudes que conseguirás saber lo que quieres exactamente.

Una forma de representar gráficamente estos datos es por medio de un esquema de círculos concéntricos. Generalmente tres, donde el círculo central sirve para ubicar a aquel, o a aquellos, que hayan sido elegidos en más ocasiones. El círculo más externo es donde se ubican quienes fueron elegidos en menor frecuencia, o bien, en ninguna ocasión. Es decir, entre más al centro se ubique un niño, mayor será su aceptación o rechazo por parte de sus compañeros, depende de la pregunta en cuestión. Este test también puede ser útil para rescatar otra información diferente. Puede usarse para saber a quién consideran como el más inteligente, el más aseado, el que causa mayor desorden, quién les gustaría que fuera su amigo, etc…