El coche SUV es como se le conoce a los modelos que se han vuelto bastante populares y no hay ninguna marca popular que no haya fabricado uno de estos modelos. Las siglas SUV son el acrónimo de Sport Utility Vehicle, que en español vendría significando Vehículo Deportivo Utilitario. Este tipo de vehículos son caracterizados por su aspecto todoterreno pero que están diseñados para ser manejados en la ciudad. Los deportivos utilitarios poseen un estética similar al de sus hermanos los todoterreno, pero con capacidades off road inferiores en comparación con estos.

En ocasiones algunos suelen usar el término crossover para referirse a los SUV, pero lo cierto es que aunque tengan similitudes, existen algunas ligeras diferencias entre ambos. Por su parte los crossover se puede decir que suelen ser turísticos aunque con leves matices de todoterreno, aunque su inclinación es mayor para las calles de la urbe.

Origen e historia de los coches SUV

Peugeot

Se piensa que los primeros deportivos utilitarios descendieron de los coches comerciales y militares, como los Land Rover o los Jeep de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los primeros modelos fue el Jeep Cherokee XJ, el cual estuvo desarrollado bajo la dirección de la American Motors Corporación o la AMC, el cual fue comercializado para las familiar urbanas como un sustituto del coche tradicional. Como las rurales que continuaban siendo muy populares en esta época. Este vehículo poseía tracción en las cuatro ruedas, con un tamaño semejante al de una Wagoneer pero con un el lujoso interior de un vehículo familiar.

Aunque actual término vehículo deportivo utilitario no se hizo popular sino hasta finales de los años 80, cuando estos vehículo comenzaron a ser comercializados durante su época como cautos rurales.

En Europa, una de las compañías pioneras fue Peugeot, que durante el Salón del Automóvil de París en el 2007, presentó su primer prototipo de deportivo utilitario, el Peugeot 3008, en el que usaron la misma plataforma del Peugeot 308 de primera generación.

Ya para el año 2010 los coches SUV comenzaron a popularizarse al generar críticas positivas gracias su bajo nivel de consumo de combustible, su cómodo tamaño y la seguridad que brinda este tipo de coches.

Desde entonces los vehículos utilitarios se convirtieron en uno de los segmentos de coches más grandes y de mayor crecimiento dentro de toda la industria de los automóviles. Este éxito ha conseguido ganarse a un amplio segmento de las industrias automotrices, penetrando en el mercado y cautivando a miles y miles,por lo que no hay ninguna marca popular que hasta ahora no haya fabricado un modelo SUV. Algunos de los modelos más potentes, deportivos y monstruosos son el Bentley Bentayga, el Porsche Cayenne Turbo S-E Hybrid, el Lamborghini Urus, o el Maserati Levante Trofeo.

Diferencias entre los coches SUV y los todoterreno

Todoterreno

Como ya se mencionó con anterioridad, los coches SUV están pensados para posee una estética aventurera muy propia de los todoterreno, pero que realmente están diseñados para ser conducidos en las calles de la jungla de concreto. Estos coches suelen ser bastante espaciosos en su interior, por lo que son bastante usados por las familias para brindarles una mayor comodidad y seguridad. Pero los deportivos utilitarios no son los más indicados para ser conducido fuera de las calles, por lo que si eres un amante de la conducción fuera de la pista lo mejor para ti es que consigas un coche con mejores capacidades.

Además de esto, otra gran diferencia entre los todoterreno y los deportivos utilitarios es que estos últimos consumen menos cantidad de combustible, por lo que al ser un poco más pequeños en comparación a sus hermanos mayores, los coches SUV tienen un mayor rendimiento de combustible.

SUP vs. SUV

Desde el desarrollo de los coches deportivos utilitarios algunas compañías automovilísticas han comenzado a fabricar nuevos automóviles multipropósito. Lo cierto es que los SUV fueron diseñados a partir de plataformas de vehículos pickup, por lo que surgió la idea de de desarrollar un nuevo concepto denominado SUP, es cual significa Sport Utility Pickup.

Lo cierto es que los vehículos SUP son básicamente el resultado del rediseño de las carrocerías de los deportivos utilitarios, las cuales fueron adaptadas para ser usadas como autos de carga, similares a las de las camionetas pickup. Esta adaptación consiste en transformar la sección trasera de un coche SUV en una caja para carga, pero que a diferencia de las pickup, dicho espacio es de carga continua, o sea que forma una sola pieza junto con el resto de la carrocería. Mientras que en las pickup dicha caja de carga es independiente del resto de la carrocería.

Y aunque las SUP poseen un aspecto similar al de una camioneta de carga, estos no están diseñados para soportar grandes pesos, por lo que a pesar de su aspecto no están al mismo nivel de capacidad.