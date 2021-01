Se le denomina coche híbrido a aquellos autos que combinan un motor de combustión interna y uno o más motores eléctricos. Según el sistema que utilice puede tener una mayor eficiencia energética, un ejemplo de esto son aquellos coches que empleen un sistema de recuperación de energía, como lo son los frenos regenerativos, o el uso de un motor más pequeño.

El menor consumo energético de los nuevos modelos de coches híbridos pueden representar algunos beneficios ambientales y económicos, aunque algunas de las tecnologías implementadas pueden perjudicar al medio ambiente, tales como la producción y el reciclado de las baterías usadas por estos mismos vehículos.

¿De qué forma ahorra el coche híbridos?

Estos vehículos usan energía eléctrica para impulsar el movimiento de las ruedas. Al usar únicamente el motor eléctrico, el motor térmico se desconecta y como resultado no consume combustible. Para que esto suceda el vehículo usa la energía eléctrica que está almacenada en la batería, por ende, entre más sea la distancia que el coche recorra en modo eléctrico, mayor será el ahorro de combustible.

Si bien es cierto que los vehículos híbridos autorrecargables poseen una autonomía eléctrica menor, la cual es de menos de 5 kilómetros con la batería cargada, estos por su parte funcionan más veces durante un mismo trayecto al poder recargar su batería fácilmente.

Por otra parte, algunos híbridos enchufables poseen una autonomía mayor, la cual en algunos casos puede ser de hasta 80 kilómetros de autonomía, y que pueden alcanzar grandes velocidades, de hasta 130 kilómetros por hora.

Mientras que los coches microhibridos ahorran al desconectar e motor térmico y se aprovechan de las inercias. El ahorro varía según el modelo, en algunos caos puede llegar a ser de 0,7 litros de combustible a los 100 kilómetros.

Aunque en los coches de gas ocurre un caso distinto pues el secreto de este se encuentra en el costo del litro de combustible o kilogramo en caso de que sea GNC.

Motor de un coche híbrido y sus componentes

En la actualidad se han fabricado distintos tipos de coches híbridos, como lo son los híbridos enchufables o los autorrecargables, que son los más comerciales, aunque también existen algunos modelos que funcionan a gas natural o incluso luz solar.

Los componentes del sistema de propulsión dependerán del tipo de híbrido, algunos tienen más elementos que otros. Por ejemplo, los híbridos autorrecargables están generalmente compuestos por un motor eléctrico, un motor a gasolina o diésel, una batería híbrida que se encarga de alimentar el motor eléctrico y una batería tradicional, que es la responsable de distribuir la energía eléctrica al resto de los sistemas básicos del coche, como los faros o la radio.

En cambio los vehículos de gas natural no cuentan con un segundo motor eléctrico ni tampoco con una batería híbrida, pues cuentan con un motor eléctrico al cual alimentar. En lugar de esto cuentan con uno o más depósitos adicionales de NGC o GLP (nunca con ambos combustibles a la vez), además del de gasolina y una batería tradicional de 12 voltios.

Aunque con el tiempo las tecnologías hibridas han ido avanzando cada vez más, los coches microhibridos son el resultado de este desarrollo. Este tipo de autos cuenta con un generador-motor eléctrico, el cual actúa al mismo tiempo como motor de arranque y alternador. Este nuevo sistema es se acciona por la correa de distribución del auto y le aporta un impulso eléctrico en algunas ocasiones. Estos coches se fortalecen del efecto start-stop y mantiene sus sistemas activos en el momento en que el motor térmico se desconecta para aprovechar, como por ejemplo, la inercia que se obtiene al bajar por una calle inclinada.

Carga y recarga del coche híbrido

Lo cierto es que el método de carga de la batería variará dependiendo del tipo de hibrido. En el caso de los híbridos autorrecargables la batería se recargará por sí sola, esto sucede mediante los sistemas de regeneración de energía que puede traer el coche:

Inercias: Esta tecnología convierte la energía cinética en electricidad y la utiliza para mover las ruedas, recargándose nuevamente al momento de quitar el pié del acelerador y aprovechar el movimiento.

Esta tecnología convierte la energía cinética en electricidad y la utiliza para mover las ruedas, recargándose nuevamente al momento de quitar el pié del acelerador y aprovechar el movimiento. Frenos regenerativos: Estos coches se aprovechan de la energía que se genera al frenar y la transforman en electricidad, la cual se almacena dentro de las baterías.

Estos coches se aprovechan de la energía que se genera al frenar y la transforman en electricidad, la cual se almacena dentro de las baterías. Mediante el moto

Aunque existen algunos casos en los que si el auto no cuenta con electricidad dentro de la batería y no hay forma de recargarla, el motor térmico actuará como un generador y recargará la batería. En este escenario el consumo de combustible se dispara, por ello el sistema de propulsión se encarga de que esto no ocurra, o por lo menos que no suceda de forma frecuente.

Aunque estos sistemas de recarga son usuales en casi todos los modelos híbridos, en el caso de los híbridos enchufables, la batería se recarga al conectar el vehículo a una fuente de electricidad, similar a los coches eléctricos. Aunque a diferencia de estos, el tiempo de recarga es bastante corto para los híbridos enchufables, ya que las baterías son mucho más pequeñas que las de un eléctrico.

Pros y contras del coche híbrido

Lo cierto es que existen algunas ventajas de desventajas que poseen este tipo de coches.

Puntos a favor:

Su consumo de combustible es mínimo, por lo que son buenos para el medio ambiente debido a sus bajas emisiones de CO 2.

Aprovechan mejor el combustible al funcionar bajo un óptimo rendimiento.

Cuenta con potencia extra que es suministrada por el motor eléctrico.

Puntos en contra: