María Patiño , col·laboradora de ' Sálvame ', en un curiós format d'entrevista ??b>, va confessar els seus inseguretats , els seus majors pors , els seus fracassos i complexos .

en un curiós experiment a el que els col·laboradors de 'Sálvame' s'entrevisten a si mateixos. qual Maradona, María Patiño es va sincerar amb si mateixa.

"a nivell personal no tinc la mateixa seguretat que a nivell professional, quan era nena em sentia diferent, no em volia i això provoca moltes inseguretats i sofriments perquè és tan difícil mirar-te al mirall … quan ho aconsegueixes, per a mi ha estat el meu major triomf, molt més que el professional ", va afirmar visiblement nerviosa davant les seves pròpies preguntes.

Patiño no va perdre l'oportunitat i va parlar del que per a ella és un els seus punts febles : " No sé perdonar, és un dels meus grans defectes ".

També, va posar l'accent en el trastorn alimentari que va patir fa temps: "Fa molts anys, quan vaig començar a treballar a la televisió, la meva directora em va demanar parlar del meu trastorn d'alimentació a la televisió. No m'ho vaig pensar perquè era una oportunitat per explicar alguna cosa que vaig aconseguir superar ". " Però vaig ser absolutament criticada, van dir que tenia ganes de protagonisme. Va ser tan dolorós que mai més vaig tornar a parlar d'aquest tema en televisió ", ha recalcat la periodista.

Per acabar, Maria va voler recordar als seus pares morts :" el meu pare em va donar una lliçó de vida tan al·lucinant (…) des de la no queixa, vaig aprendre a anar amb ell a la quimio, li vaig començar a veure fins bonic, somreia, feia classes de cant i això em feia sentir culpable quan em queixo del meu dia a dia ", va explicar sanglotant." Per a mi, ells són aquí, de fet, no faig coses que sé que els molestaria ".