Pardal vermell

Després de ' Mother ' (Darren Aronofsky , 2017), torna, la sempre estimulamnte, Jennifer Lawrence , de la gran pantalles.

Aquest cop l'actriu nord-americana es fica en la pell de Dominika Egorova , una seductora dona ensinistrada, contra la seva voluntat, per s ervicio de seguretat rus amb l'objectiu de convertir-la en un ' pardal '.

la seva principal arma és el seu cos , que no és poca cosa, però lluitarà per conservar la seva sentit de la identitat durant el deshumanitzador procés d'entrenament.

El seu primer objectiu és Nate Nash ( Joel Edgerton ), un funcionari de la CIA . Entre tots dos sorgirà una passió que posarà a prova les seves lleialtats i la seguretat dels seus respectius països.

Dirigeix ??la funció Francis Lawrence , que ja havia col·laborat amb l'actriu en la saga de ' Els jocs de la fam '.

p> La pel·lícula no ha rebut males crítiques però tan sol

El cas de Crist

Drama real que relata la història de la exhaustiva investigació que va dur a terme Llegeix Strobel , periodistsa i ateu declarat < / b>, per intentar desacreditar les creences del Cristianisme quan la seva dona, arran d'un incident familiar, va abraçar la fe.

a mesura que la seva investigació avança, Strobel es replantejarà les seves pròpies creences.

la cinta ha rebut crítiques dispars i els usuaris l'han valorat amb un 5,2 en FilmAffinity

Kilian Jornet. Path to Everest

Documental patri sobre Kilian Jornet , el millor corredor de muntanya de la història.

Jornet, quan era nen, va escriure una llista de totes les carreres que li agradaria guanyar i totes les muntanyes que somiava escalar.

El 2017 va titllar l'última anotació de la seva llista.

' Path to Everest ' repassa el camí que ha portat a Kilian Jornet fins el cim més alt del món.

El fill de Bigfoot

Cinta d'animació francesa destinada al consum familiar.

Adam, un estrany noi de 13 anys , s'embarca en una audaç i èpica cerca per descobrir el misteri que s'amaga després del seu pare desaparegut fa temps .

Ràpidament descobreix que el seu pare no és ni més ni menys que l'legendariamente conegut com Bigfoot , qui s'havia amagat al bosc fa anys per protegir la seva família ia si mateix de HairCo , una gran corporació científica ansiosa per realitzar experiments amb la seva especial ADN.

6,2 de nota mitjana a FilmAffinity.