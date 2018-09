Cada temporada hi ha un objecte de desig per les fashionistes , aquesta peça que es converteix ràpidament en protagonista de tots els comptes de moda més seguides d'Instagram. Doncs bé, així ho va fer el ja famosíssim jersei de caixmir d'Alberta Ferretti de la seva col·lecció tardor-hivern 2017-2018, amb tots els dies de la setmana i en diferents colors.

la dissenyadora italiana va comptar amb l'ajuda de cares conegudes com la blocaire Chiara Ferragni o la model Gigi Hadid per lluir com ningú la seva peça estrella, i com ja era d'esperar, el món va caure rendit als seus peus . Però sempre tenim un enorme obstacle quan es tracta de grans firmes, i no és altre que el preu, i és que clar, aquesta monada costa ni més ni menys que 440 & euro;.

Lidl ens ha sorprès amb aquests clons ah! Si, ens referim als supermercats Lidl. La firma alemanya fa ja alguns mesos va incloure al seu catàleg la línia Esmara by Heidi Klum i ens porta cosetes com aquesta a un preu molt més assequible: 12,99 & euro ;.

no em digueu que no estan aconseguits?