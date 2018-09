El 12 de setembre de 1995 es va estrenar a 'Telecinco' una sèrie que canviaria la història de la televisió a Espanya. La sèrie 'Metge de Família', que tenia com a argument principal els problemes personals i professionals del doctor Nacho Martín , interpretat per l'actor Emilio Aragón, un doctor vidu amb tres fills: Chechu, María i Anita.

La sèrie va estar en antena fins al 21 de desembre de 1999, amb nou temporades emeses i 119 capítols en total. Metge de Família va suposar la primera pedra en el camí en l'èxit de les sèries en la petita pantalla, de la qual van sorgir al poc temps sèries com '7 vides', 'Farmàcia de guàrdia' o 'Los Serrano', entre d'altres. < / p>

Des de llavors, Emilio Aragón ha seguit actuant en sèries de televisió emeses en prime time, com la sèrie de 'Antena 3' Pulsacions, com de Lydia Bosch , que s'ha mantingut en televisió en sèries com 'Águila Roja' o 'Sense Identitat', i interpretava a Metge de Família a Alícia, cunyada de Nacho Martín, amb el qual es va acabar casant i va tenir dos bessons. Altres actors destacats van ser Pedro Penya , que feia de Manolo (pare de Nacho i avi de Chechu, Anita i María); i Luisa Martín (La Juani) que ha actuat en un altre tipus de ficcions com 'Sota Sospita'.

En la seva recent entrevista a Lydia Bosch per 'La meva casa és la teva' , Bertín Osborne ha propiciat un entranyable retrobament dels actors principals de 'Metge de família', el més nombrós fins a la data. Alguns d'ells no es veien des de la fi de rodatge de la mítica sèrie. Quan el programa s'emeti a Telecinco, hi haurà una sorpresa relacionada amb un actor que no va poder assistir a aquesta cita.