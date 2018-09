DIA suprimirà l'IVA dels productes d'higiene dels dies 28 de cada mes a les botigues Clarel. El grup de cadenes de supermercats s'acull a aquesta iniciativa, que té com a lema '28 Íntim ', i per tant no gravarà productes com compreses, tampons, o protegeix slips.

La companyia es fa ressò d'aquesta reivindicació històrica que perseguia que aquest tipus de productes estiguessin gravats, com a màxim al 4% i no al 10%, com estan en l'actualitat. Clarel ha decidit eliminar aquest gravamen en 86 productes de diversos fabricants, com la marca Bonté, marca personal de Clarel.

A més de Bonté, que fabrica lots per a la cura personal, altres marques pròpies que es beneficiaran d'aquesta mesura són Basic Cosmetics (cosmètica decorativa), Baby / Junior Smile (nadons), AS (mascotes), Delicious (productes gourmet) i Vital (benestar).