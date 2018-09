Tot i que ja han passat 7 anys des que s'apagarà la sempre imponent veu de l'artista, amb tan sols 27 anys, ara surt a la llum, My Own Way, un tema inèdit que va gravar quan tan sols tenia 17 anys. Ho va fer en col·laboració amb James McMillan i Cil Cang. Aquest últim l'ha compartit al seu canal de Youtube.

El diari Camden New Journal informa que la demo es va gravar al costat de James McMillan per cridar l' atenció de les discogràfiques i els productors d'aquell moment.

"Lioness: Hidden Treasures", disc publicat per Universal t res la mort d'Amy Winehouse no va tenir acceptació entre els seus fans, així que la discogràfica opto per destruir tot el material no acabat de l'artista per no enterbolir la seva obra.

Amy va publicar en vida dos àlbums de llarga durada , el primer "Frank" el 2003 i "Back to Black", el més famós, que va veure la llum l'any 2006.