Alexa Chung, Chiara Ferragni, Kate Upton o Olivia Wilde són moltes les ' it girls ' que han apostat per aquest famós sweater de ratlles multicolors per combinar en looks de festa o outfits més casual .

La versatilitat d'aquesta peça ha captivat també a Heidi Klum , que s'ha inspirat en ella per dissenyar seva versió personal. Amb el jersei rainbow, inclòs a la col·lecció Let 's Denim que la model ha dissenyat per Esmara by Lidl , la marca es posa un cop més al capdavant de les tendències de moda. Una interpretació actualitzada amb franges més amples que tan només costa 12,99 & euro;