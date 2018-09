Maig és el mes de les Primeres Comunions per excel·lència , però, els preparatius d'aquesta celebració religiosa comencen a definir-se cada vegada amb més temps d'antelació.

Tradicionalment, era al gener quan la majoria de les famílies començaven a preocupar-se dels detalls d'aquest esdeveniment, però les famílies preparen les comunions cada vegada amb més anticipació. De fet, durant el passat mes d'octubre. Sevilla és la província on més s'estan avançant a la reserva d'espais (amb un creixement del 21%, respecte a l'any 2016).

La Primera Comunió pot ser considerada com el primer esdeveniment important a què han de enfrontar-se els més petits de la casa. Reserva de l'espai. Llogar amb antelació el lloc que acollirà el banquet i la festa posterior a la celebració resulta de gran importància. De fet, és el primer element que es té en compte. Restaurants amb jardins o espais que compten amb zones infantils a les seves instal·lacions són els més demandats.

Vestit, complements i fotògraf: El mes de febrer resulta ideal per a valorar i comparar detingudament diverses opcions (tall princesa o de fantasia, vestits de mariner i almirall, sabates, corones, corbates, etc.). Pel que fa al reportatge fotogràfic, si fa uns anys els nens anaven a un estudi per realitzar-se unes fotografies clàssiques de comunió, la tendència actual és apostar per imatges més naturals i espontànies.

invitacions, recordatoris i animació infantil: Actualment, les il·lustracions amb temàtiques infantils, tant per a les invitacions com per als recordatoris, estan de moda. A més, la contractació d'animació infantil per a la posterior festa (pallassos, microteatre, inflables, pintacares, màgia o contacontes, entre d'altres), són serveis cada vegada més demandats.

Decoració: Abril seria el mes en què cal començar a pensar en ultimar els detalls decoratius de l'espai: taula de llaminadures, rebosteria personalitzada o globus. < / span>

Regal: Fins fa poc era molt comú regalar obsequis com medalles, rellotges o joies. No obstant això, els anys avancen i, avui dia, la importància de la tecnologia ha donat lloc a regals com consoles o iPods. Apostar per l'originalitat i creativitat a través d'experiències com tallers (rebosteria o fotografia), cursos (surf o ball) o plans i escapades en família, s'ha convertit en tendència en els últims anys.

Segons dades de FUCI (Federació d'Usuaris Consumidors Independents), el cost mitjà d'una comunió a Espanya se situa en 2.412 euros. No obstant això, el preu depèn sempre de la zona en la qual se celebra, sent les ciutats més cares Madrid, València, Barcelona o Sant Sebastià , on una Primera Comunió pot rondar els 3.000 euros . Sevilla, Oviedo, Ciudad Real, Càceres o Tenerife , per la seva banda, són les més barates, amb un cost aproximat de 2.000 euros .

el càtering , normalment, és l'element amb un cost més elevat tot i que també hi ha famílies que opten per una celebració més familiar a casa, el que abarateix considerablement aquesta partida . El cost mitjà per persona per al banquet sol ser d'uns 40 & euro; i el nombre de convidats ronda les 30 o 40 persones , el que implica una inversió d'uns 1.400 & euro;. el preu per al vestit dels més petits , per la seva banda, sol ser de 225 & euro ;, en el cas de les nenes , i de 160 & euro ;, en el dels nens .

d'altra banda, el reportatge fotogràfic sol tenir un cost aproximat d'uns < b> 600 & euro; ; la partida destinada a les invitacions i recordatoris ronda els 150 i 200 & euro; (sent les invitacions electròniques l'aposta més econòmica); la contractació de animació infantil se situa al voltant dels 200 & euro; i, finalment, els regals tenen un valor proper als 150 & euro; .