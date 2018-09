'La Veu Kids' va tornar a evidenciar ahir a la nit el gran talent musical que hi ha a Espanya, fins i tot entre els més petits. El programa que presenta Jesús Vázquez a 'Telecinco' va deixar moments molt emotius. Tal és així que fins i tot Antonio Orozco, un dels membres del jurat no va poder aguantar-se les llàgrimes quan va escoltar a la Laura, una nena invident, cantar 'Què Bonic', de Rosario Flores.

"Jo, aquestes coses et emocionen tant, si us plau. No som ningú. Són lliçons a la vida, que ens creiem nosaltres molt forts, però no som res. Quan veus a una nena així de fort cantant , anem … Antonio s'ha emocionat perquè és que és per emocionar-se, quina flipant! ", va assegurar.

< p>

< p> la nit també ens va regalar l'actuació de Yastina, una joveneta d'Almeria de només 11 anys que va deixar al jurat sense paraules amb la versió que va fer del tema de Tina Turner 'The best'.

< p>

Per si fos poc, Victor, un jove barceloní d'origen africà, va sorprendre amb un tema de la banda sonora de la pel·lícula 'Els nois del cor'.