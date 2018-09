Quins són els drets del passatger davant d'una pèrdua o trencament d'equipatge?

Les indemnitzacions per equipatge es regeixen segons el Conveni de Montreal, que estableix una indemnització màxima de 1.253 DEG (1.414 & euro; al canvi) per danys i perjudicis soferts a més del reemborsament de les despeses derivades de la compra de necessitats bàsiques durant el període en què no es disposi de l'equipatge, llevat declaració especial de valor previ a la facturació de l'equipatge .

Tenint en compte que a partir de 21 dies el Conveni de Mont-real considera que l'equipatge està perdut encara que finalment es trobi, podríem deduir que, tret que hàgim fet una declaració especial de valor, l'aerolínia ens hauria indemnitzar per dia com a màxim amb 67 & euro ;, que es deriven de 1414 & euro; entre 21 dies més totes les despeses ocasionades.

Per posar un exemple que clarifiqui la situació: si volem de Madrid a Nova York i ens perden l'equipatge 7 dies i hem de comprar estris de neteja per valor de 100 & euro ;, podríem reclamar 67 & euro; per 7 dies més 100 & euro; en despeses. És a dir, 469 euros + 100 & euro; en despeses.

A diferència del Reglament 261/2004 de la UE que regula de manera objectiva les indemnitzacions en funció de la distància en quilòmetres davant d'una pèrdua, retard o overbooking, si reclamem pel Conveni de Mont-real, s'ha de justificar el dany i perjudici sofert. Cal acreditar els danys morals derivats de la incidència per reclamar una indemnització de caràcter subjectiu.

Com fer una declaració especial de valor?

Com hem dit anteriorment, quan efectuem un vol podem facturar l'equipatge i fer una declaració especial de valor, que comportarà una indemnització en cas de pèrdua no superior al valor declarat. En aquest cas, si perdéssim l'equipatge i haguéssim quantificat les nostres pertinences per valor de 3.000 & euro; podríem reclamar fins a aquest valor i la responsabilitat de l'aerolínia no es limitaria a 1.414 & euro; sinó a 3.000 & euro;

Les declaracions especials de valor comporten un cost extra que varia en funció de la aerolínia amb la qual contractem el vol.

Com hem de procedir perquè la nostra reclamació sigui efectiva?

Segons reclamació de Vols, el primer punt i més important és dirigir-nos al taulell de l'aerolínia en un període màxim de 7 dies i omplir el PIR (Part d'Irregularitat d'Equipatge) en les seves sigles en anglès Property Irregularity Report.

d'aquesta manera deixem constància del nostre cas i aconseguirem un objectiu doble: el primer, és que ens proporcionarà 2 anys per interposar la futura reclamació i, el segon, ens permetrà que s'admeti a tràmit el nostre cas a l'hora de reclamar una compensació. Si no deixem constància de la reclamació, l'aerolínia podria argumentar que el dany no s'ha produït durant el transport.

A més, si necessitem comprar estris de primera necessitat o alguna cosa de roba hem de conservar els tiquets de compra per acreditar-ho a l'aerolínia en concepte de despeses de manutenció. Des www.reclamaciondevuelos.com insten a reclamar a l'aerolínia a través de la plataforma ja que el 95% de les persones que inicien la reclamació pel seu compte desisteixen per els tràmits i la burocràcia.

la plataforma Reclamació de Vols, que rep centenars de reclamacions mensuals, denuncia "la desprotecció dels passatgers davant les grans companyies" i lluita per "una justícia igual per a tots "on el client pugui reclamar sense avançar diners i amb garanties d'èxit.