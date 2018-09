Els experts en nutrició asseguren que una de les raons per les quals aquest menjar és perjudicial , entre d'altres, és pel seu gran contingut en sucre i oli de palma. El Centre de Consum d'Hamburg ha fet pública una foto en què es pot veure un pot de Nutella normal, i un en el qual es pot veure per capes els ingredients que conté el producte.

el pot conté gairebé la meitat de sucre i un quart d'oli de palma , la resta seria, segons sembla, avellanes, cacau i pols de llet . Segons informa 'la Vanguardia' , Ferrero , empresa propietària de Nutella ha hagut de donar explicacions per defensar-se de l'acusació del perill que suposa el seu producte per a la salut.

Ha assegurat que la crema de cacau és " 100% sostenible i certificat per la RSPO " a més de ser totalment segur per a la salut, ja que en el procés de creació d'aquesta crema no se superen els 200 graus , temperatura que les autoritats sanitàries han marcat com a límit perquè l'oli de palma passi a ser perillós per a la salut . < / p>

" Complim totalment amb la legislació d'etiquetatge i Ferrero proporciona als consumidors informació nutricional precisa i clara en els paquets dels productes. Tots els detalls sobre les nostres polítiques d'etiquetatge també estan disponibles en els nostres informes de RSC "ha assegurat en un comunicat la companyia.