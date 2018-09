Paula Echevarría té un do innat per crear tendència i així ho ha demostrat amb el vestit sastre en color vermell de Dolores Promesas que va lluir tot just uns dies pels carrers de Madrid, i amb el qual va acaparar totes les mirades. L'actriu va optar per combinar- amb una samarreta de Levi 's, cinturó negre i esportives, tots dos de Gucci. Un total look que no està a l'abast de qualsevol butxaca, però no us preocupeu perquè us hem trobat els clons perfectes.

Us confessem que, encara que ens encanti l'opció escollida per Paula amb la qual ha volgut donar un toc més casual al seu look, nosaltres ho combinaríamos amb un body o fins i tot sense res a sota de la blazer i uns talons infinits , per convertir un vestit jaqueta en una aposta sexy i elegant per a qualsevol festa o esdeveniment de nit 'Let' s go to the party!

Les nostres tres opcions per clonar aquest vestit :

BERSHKA (49,95 & euro;)

ZARA (99,90 & euro;)

MANGO (79,90 & euro;)