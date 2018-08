Els sucres són essencials per a l'organisme d'un ésser humà , i ha de formar part de la nostra dieta diària, però sempre en unes quantitats ajustades, sense abusar, i portant el control en funció del pes de cada un i de l'activitat física que realitzi. A més, no tots els sucres són iguals; hi ha uns que el nostre cos necessita, i hi ha altres dels que hauríem prescindir en el nostre dia a dia, com són els sucres ràpids o processats , és a dir, el sucre blanc.

El sucre es comporta com qualsevol altre carbohidrat i no només es troba en els pastissos, gelats, o xocolata com pensem, sinó que també està present en les fruites, verdures, cereals, i altres aliments . "Encara que els sucres han d'estar inclosos en la nostra dieta diària perquè el nostre cos també depèn d'ell , el consum excessiu i sistemàtic de sucres ràpids o processats pot desembocar a la llarga en problemes d'obesitat, diabetis tipus 2, hipercolesterolèmia o fins i tot en accidents cardiovasculars ", afirma el Dr. Ignacio Díez , expert en Endocrinologia a l'Hospital Vithas Sant Josep de Vitòria .

Segons explica el Dr. Díez, els sucres ràpids o processats, que normalment es coneix així al sucre blanc , "produeixen una pujada molt ràpid en la sang que el cos ha de respondre amb uns nivells d'insulina molt elevats i ràpids . en aquest cas, el cos transforma aquest sucre a nivell hepàtic en greix, i aquest greix s'emmagatzema en diferents parts del teixit ", el que provoca la pujada de quilos i un pas més cap a aquestes malalties abans esmentades. < / p>

També hem de posar especial cura en els aliments que comprem, ja que, les cadenes alimentàries tenen molta facilitat per a desviar l'atenció del consumidor mitjançant el màrqueting. Productes que s'etiqueten com " zero sucres ", poden contenir un altre tipus de substàncies igual de nocives , igual que envasos en els quals es llegeix "0%", es refereix a la matèria grassa i no als sucres que hagin utilitzat per a la seva elaboració.

Es pot substituir el sucre?

" No podem dir que es pugui substituir el sucre , ja que són aliments essencials per a un ésser humà, però sí que hem de disminuir en la mesura del possible el consum dels sucres refinats , com ara els sucres que tirem al cafè, el que s'usa en rebosteria, etc. Aquest tipus de sucre podem substituir-lo per sucre de canya (tampoc abusar d'ell), o diferents tipus d'edulcorants ", aconsella l'endocrinòleg.