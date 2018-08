Després de l'èxit aconseguit amb 'Únic' , una extensa gira que va arrencar l'any 2007 i que va recórrer 10 països, Antonio Orozco presenta únic 2ª Temporada anunciant cent úniques funcions a tot el territori espanyol i definint el nou espectacle com una cosa única per a l'espectador.

" Únic , no és un concert, no és una obra de teatre, no és una pel·lícula , no és prosa ni tampoc és poesia, no busquis res corrent i no facis res més que deixar-te trobar, parlarem de tu , parlarem de la teva vida, de les teves emocions i també de les teves pors, Únic ets tu , Únic no és, ni més ni menys, que una part meravellosa de la teva vida . Si alguna vegada vas pensar que les meves cançons parlaven de tu, llavors no ho pensis més, 'parlen de tu! "