Els salons de ganxet tricolor de Zara han revolucionat les xarxes socials, i no és per menys. L'imperi d'Amancio ha arriscat amb aquests nous sabates que s'han enamorat a moltes de nosaltres. El celeste, rosa i vermell han estat els colors escollits per a aquesta peça. El seu preu és de 59,95 & euro; .

Després d'estar unes poques hores a la plataforma en línia , aquest sabata ja comptava amb escasses unitats, ia hores d'ara no queda disponible cap de les talles. No dubtem que en breus moltes de les influencers i bloggeres de tot el món lluiran en xarxes socials aquest exclusiu sabata de la signatura gallega. Esperem que els reposin com més aviat!