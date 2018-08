Amanida de créixens i cherry rostits: Amb uns brots tendres de créixens, tomàquets cherry escaldats i rostits, així com unes barretes de surimi Krissia es pot aconseguir una desitjable i completa amanida. No hi ha més que afegir un rajolí de vinagreta de mango, alfàbrega i vinagre per amanir aquesta proposta tan saborosa i acolorida.

amanida d'alvocat amb fruits secs: Elaborar aquesta recepta és molt fàcil. Només cal pelar i tallar l'alvocat, trossejar les barretes de surimi i col·locar els dos aliments sobre una base de barreja d'enciams. Per completar-la afegirem fruita seca de la nostra elecció, que aportaran un extra de sabor i textura.

Amanida de cogombre, raves, palets de cranc, poma verda i salsa de iogurt: Per aconseguir aquesta recepta únicament hem de rentar, trossejar i barrejar tots els ingredients. El toc especial vindrà de la mà de la salsa, elaborada a força de iogurt, suc de llimona, menta, ceba tendra picada i un lleuger toc de sal.

Amanida de cous cous: Hi ha a qui no els agrada consumir plats freds a l'hivern i, per a ells, aquesta amanida tèbia resulta una alternativa lleugera i ideal. Preparar és tan senzill com coure el couscous amb brou, assaonar amb curri, sal i suc de llimona i agregar-barretes de surimi, tomàquet picat, nous, panses, coriandre i all.