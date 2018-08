Inclòs en el nombre 1757 de QUÈ! en paper. Podràs llegir l'edició completa aquí .

Mal comencem. Estrenem secció tirant de tòpic i vagueza. Obrim el típic calaix de sastre on tot hi cap i ens vam curar en salut. Parlem de indie , vaja. O de pseudoindie . O de neoindie . Crida-ho com vulguis, maleït snob .

El que importa és que a partir d'ara compartirem una playlist amb tu totes, toditas les setmanes . Inclosa en la nostra edició impresa amb els seus deu temes principals, QUÈ! PLAYLIST estarà publicada al complet a Spotify i en la web .

Aquesta setmana posem el focus en aquesta escena alternativa nacional que copa festivals i, a poc a poc, es fa un forat entre el mainstream -quina terme més rancio- de radiofórmula. Són moltes les similituds entre tots els elegits -també les diferències-, però necessitem destacar la alta presència de producte d'origen murcià.

Tan fèrtils com la Granada dels noranta, Múrcia porta diversos anys recollint els fruits de la bona feina. Un quart dels temes seleccionats ( Viva Suècia, Nunatak, Lucky Dückes, Claim, Varry Brava, Neuman ) són hortolans; la meitat si ens centrem en els triats per a l'edició impresa.

Podem parlar de Múrcia com bressol de l'actual cultura musical a nivell nacional? No hi ha dubte.