The Weeknd estrena el videoclip de ‘Save your tears’, nuevo single de su último álbum “After hours”, que ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en Youtube a las pocas horas de haberse lanzado.

‘Save your tears’ fue escrita y producida por The Weeknd con Max Martin y Oscar Holter, contando adicionalmente con Belly y Jason Quenneville en los créditos de composición. Con este cuarto single continúa con la misma línea argumental visual que The Weeknd viene desarrollando con los videoclips de los singles de su álbum “After Hours”. Esta narrativa oscura comenzó con el sencillo ‘Heartless’ (en el que The Weeknd festeja en Las Vegas mientras está drogado) a finales de 2019, dando continuidad en 2020 con ‘Blinding Lights’ (lució ensangrentado), ‘In your eyes’ (fue decapitado) y ‘Too late’ (su cabeza es unida al cuerpo de otra persona) correlativamente.





En el vídeo de ‘Save your tears’, dirigido por Cliqua y que sería la conclusión a esa historia, el cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye (alias The Weeknd) aparece con la misma indumentaria de la era de este álbum, pero se ha desprendido de las características heridas que tenía en los anteriores vídeos (e incluso en premios en directo, como en los MTV Video Music Awards). Tiene el rostro operado con cirugía estética, mientras realiza una presentación en un escenario (en una especie de cena de gala con los comensales todos enmascarados sin verles la cara) en lo que podría interpretarse como una indirecta a los Premios Grammy 2021, luego de que el artista no recibiera ninguna nominación.

El pasado año 2020 marcó una etapa exitosa para The Weeknd al triunfar en las listas de reproducción con su cuarto álbum de estudio “After Hours”. Un trabajo discográfico que incluye el éxito mundial ‘Blinding Lights’, la canción más escuchada en Spotify durante el año pasado con más de 500 millones de reproducciones y sobre la que a principios del mes pasado lanzó un remix con Rosalía. También colaboró hace poco con Maluma en el remix de su hit ‘Hawái’. El artista dice tener ya casi listo nuevo material y que probablemente vea ya la luz este 2021.

Letra de ‘Save your tears’ de The Weeknd

[Intro]

Ooh

Na na, yeah

[Verse 1]

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I’m not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye

[Refrain]

I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away

[Verse 2]

You could’ve asked me why I broke your heart

You could’ve told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn’t there

And just pretended like you didn’t care

[Refrain]

I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away

[Chorus]

Take me back ’cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day (x2)

[Verse 3]

So, I made you think that I would always stay

I said some things that I should never say

Yeah, I broke your heart like someone did to mine

And now you won’t love me for a second time

[Refrain]

I don’t know why I run away, oh, girl

Said I make you cry when I run away

[Chorus]

Girl, take me back ’cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that I’m much too late

And you deserve someone better

Save your tears for another day (Ooh, yeah)

Save your tears for another day (Yeah)

[Refrain]

I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away

[Chorus]

Save your tears for another day, ooh, girl (Ah)

I said save your tears for another day (Ah)

[Outro]

Save your tears for another day (Ah) (x2)